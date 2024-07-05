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رياضة

أبرزها إيقاف ديميرال، قرارات انضباطية من يويفا قبل ربع نهائي يورو 2024

ميريح ديميرال
ميريح ديميرال

يورو 2024، أعلن الاتحاد الأوروبي مجموعة من القرارات الانضباطية قبل انطلاق منافسات دور ربع نهائي يورو 2024 وتنطلق اليوم بمواجهتي ألمانيا أمام إسبانيا، وفرنسا ضد البرتغال.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف ميريح ديميرال مدافع منتخب تركيا مباراتين بسبب إشارته السياسية عقب لقاء تركيا والنمسا، ومن جانبه قرر الاتحاد التركي لكرة القدم الاستئناف لدى المحكمة الرياضية على القرار.

وفاز منتخب تركيا على النمسا بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16 من يورو 2016 وسجل ديميرال الهدفين لتركيا في المباراة ثم احتفل عن طريق إشارة بيده اعتبرها البعض كإشارة لحركة الذئاب الرمادية.

كشفت صحيفة "ليكيب" أن هناك 4 لاعبين بصفوف منتخب فرنسا، تحت تهديد الإيقاف والغياب عن الدور قبل النهائي، حال حصولهم على بطاقة صفراء في مباراة البرتغال الليلة بدور ربع النهائي من يورو 2024.

 

ويتصدر مبابي، قائمة المهددين، حال تأهل فرنسا، ومعه الثلاثي عثمان ديمبلي وأوريلين تشواميني وأنطوان جريزمان.

ويغيب عن صفوف منتخب فرنسا أمام البرتغال لنفس السبب، نجم خط الوسط أدريان رابيو بسبب حصوله على إنذارين في مباراتي بولندا وبلجيكا.

وكان منتخب فرنسا قد تأهل لدور الثمانية بعد فوزه على بلجيكا، بينما صعدت البرتغال بصعوبة بالغة على حساب سلوفينيا بركلات الترجيح.

 

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يورو 2024 تركيا الاتحاد الاوروبي

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