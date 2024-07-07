تعرف على أسباب نقص السكر في الدم

نقص السكر في الدم هو حالة ناتجة عن انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، والجلوكوز هو الطريقة الرئيسية التي يحصل بها الجسم على الطاقة، وهذه الحالة أكثر شيوعًا لدى مرضى السكري الذين لديهم مشاكل مع الدواء أو الطعام أو ممارسة الرياضة، وفقًًا لموقع “WebMD” الطبي.

ولكن في بعض الأحيان يمكن للأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري أن يصابوا أيضًا بانخفاض نسبة السكر في الدم، هناك نوعان من نقص السكر في الدم غير السكري:

نقص السكر في الدم التفاعلي، والذي يحدث بعد ساعات قليلة من تناول وجبة الطعام

نقص السكر في الدم أثناء الصيام، والذي قد يكون مرتبطًا بالدواء أو المرض

هل نقص السكر في الدم علامة على مرض السكري؟

غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من نوبات ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر في الدم، وفي معظم الحالات يكون انخفاض نسبة السكر في الدم بسبب مرض السكري، ولكن يمكن أن يؤثر أيضًا على الأشخاص الذين لا يعانون من مرض السكري.

يمكن أن يساعد فحص نسبة السكر في الدم بشكل متكرر في مراقبة نسبة الجلوكوز.

مستويات نقص السكر في الدم

يتم قياس نسبة السكر في الدم بمقدار الجلوكوز الموجود في الدم، وكل شخص لديه مستوى "طبيعي" مختلف من الجلوكوز، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يحدث نقص السكر في الدم عندما ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم إلى أقل من 70 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملجم / ديسيلتر).

ونقص السكر في الدم الشديد هو عندما ينخفض مستوى السكر في الدم إلى أقل من 54 ملغم / ديسيلتر، وهذا يمكن أن يجعلك تشعر بالإغماء، وعندما يكون مستوى السكر في الدم لديك منخفضًا إلى هذا الحد، فقد تحتاج إلى شخص آخر ليعطيك علاجًا طارئًا مثل الجلوكاجون.

أسباب نقص السكر في الدم

عندما تفكر في السكر، قد تفكر في الأشياء الحلوة الموجودة في الحلويات، ولكن هناك بضعة أنواع مختلفة من السكر، وليست جميعها حلوة المذاق، والنوع الذي يشارك في نسبة السكر في الدم يسمى الجلوكوز، ويوجد في الأطعمة السكرية والخبز والأرز والكربوهيدرات الأخرى.

الجلوكوز هو مصدر الطاقة المفضل للجسم، وعندما يأكل يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم، ويقوم الدم بتوصيل الجلوكوز إلى الخلايا ويساعد هرمون يسمى الأنسولين على نقل الجلوكوز من الدم إلى الخلايا.

لاحقًا، عندما ينخفض مستوى السكر في الدم، يقوم هرمون آخر يسمى الجلوكاجون بإخبار الجسم بتفكيك مخزونه الاحتياطي من الجلوكوز، ويتم تخزين هذا المخزون الاحتياطي، الذي يسمى الجليكوجين في الكبد والعضلات، ولقد تم تحويله مرة أخرى إلى الجلوكوز وإطلاقه في مجرى الدم، ويساعد ذلك في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم حتى تتناول الطعام مرة أخرى.

ما الذي يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم دون مرض السكري؟

عادةً، ما يؤثر انخفاض نسبة السكر في الدم على مرضى السكري، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تجعل الشخص مصابًا به دون الإصابة بمرض السكري، بما في ذلك:

أدوية معينة، يمكن أن تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم. وفي أحيان أخرى، يحدث نقص السكر في الدم عندما تتناول دواء السكري الخاص بشخص آخر عن طريق الصدفة، وتشمل الأدوية التي يمكن أن تسبب انخفاض نسبة السكر في الدم البنتاميدين، وحاصرات بيتا، وعوامل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وعوامل النمو الشبيهة بالأنسولين.

بعض الأمراض، ويمكن أن يؤثر التهاب الكبد الحاد، وتليف الكبد، والفشل الكلوي، والالتهابات الكبرى، وأمراض القلب على نسبة السكر في الدم، وفي بعض الأحيان تجعل مشاكل الكلى من الصعب على الجسم التخلص من الأدوية.

سوء التغذية، يمكن أن يؤدي التجويع طويل الأمد، كما هو الحال عندما تكون مصابًا بفقدان الشهية، إلى استخدام الجسم لمخزونات الجليكوجين الاحتياطية، وهذا يؤدي إلى نقص السكر في الدم.

شرب الكحول، شرب الكحول يؤدي إلى عدم تتمكن الكبد من تحليل مخزون الجليكوجين الاحتياطي إلى جلوكوز، وهذاا يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.

بعض أنواع السرطان، ويمكن أن تؤدي بعض أورام البنكرياس إلى إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين في الجسم، ونتيجة لذلك، يقوم الجسم بنقل الجلوكوز من مجرى الدم بشكل أسرع مما يمكن استبداله.

مشاكل الهرمونات، ويمكن أن تؤثر بعض الاضطرابات، وخاصةً في الغدة الكظرية والغدة النخامية، على الهرمونات مثل الأنسولين والجلوكاجون، ويمكن أن يحدث نقص السكر في الدم أيضًا عندما لا يكون لدى الأطفال ما يكفي من هرمون النمو البشري.