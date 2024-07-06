الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام سموحة

وجاء تشكيل إنبي من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

تشكيل سموحة أمام إنبي

وجاء تشكيل سموحة مكون من:

تشكيل سموحة، فيتو

حكام مباراة سموحة وإنبي

ترتيب سموحة وإنبي في الدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتازبرصيد 42 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن بعد حصد 39 نقطة.