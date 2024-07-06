السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الممتاز، تعادل سلبي بين إنبي وسموحة في الشوط الأول

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وسموحة بالتعادل السلبي بدون أهداف في المباراة التي تجمع بينهما على ستاد الإسكندرية في الجولة 30 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل إنبي أمام سموحة 

وجاء تشكيل إنبي من:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - علي فوزي - سيف الخشاب.

خط الوسط: أحمد العجوز - رفيق كابو - مودي ناصر - صلاح زايد.

خط الهجوم: أحمد أوفا - مصطفى دويدار.

 

تشكيل سموحة أمام إنبي 

وجاء تشكيل سموحة مكون من: 

 

تشكيل سموحة، فيتو 

 

حكام مباراة سموحة وإنبي

ترتيب سموحة وإنبي في الدوري 

ويحتل فريق إنبي المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتازبرصيد 42 نقطة، فيما يحتل سموحة  المركز الثامن بعد حصد 39 نقطة. 

 

أوفا يقود تشكيل إنبي بمواجهه سموحة بالدوري المصري

تشكيل سموحة لمبارة إنبي في الدوري الممتاز

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

أنبي سموحة الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري إنبي أمام سموحة

مواد متعلقة

إبراهيم فايق يقرر تخصيص حلقة اليوم من برنامجه للراحل أحمد رفعت

رئيس نادي اتحاد جدة السعودي يتقدم باستقالته

تشكيل سموحة لمبارة إنبي في الدوري الممتاز

نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي

إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الزمالك في الدوري

موعد مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

أرقام مميزة للنادي الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي.. الأحمر الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع.. ورقم مميز لوسام أبو علي

حشود كبيرة من جماهير البرتغال لمؤازرة منتخب بلادها أمام فرنسا (فيديو)

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: المسكوت عنه في وفاة أحمد رفعت!

أول تعليق من حسام حبيب بعد واقعة المشاجرة مع شيرين عبدالوهاب

تفاصيل واقعة اعتداء حسام حبيب على شيرين عبد الوهاب

الأغلى بـ 70 جنيهًا، ننشر أسعار 17 نوعًا من المانجو بسوق الجملة

نادر شوقي وكيل أحمد رفعت: حقه جاي جاي

الدماء غطت جسدها، كواليس خناقة شيرين وحسام حبيب فجرا

معلمة وشقيقتها طالبة في اللجنة، ضبط صاحبة فيديو الغش الجماعي بالمنصورة

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

الصين تطلق حملة جديدة لمكافحة السمنة لهذا السبب

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 2024.7.6

سعر القصدير في السوق اليوم السبت 6-7-2024

سعر الألومنيوم اليوم السبت فى الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الإعلامية لونا الشبل.. من شاشات الإعلام للسيدة الثانية للرئيس السوري (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

نساء لهن في الهجرة شأن، 4 نسوة هاجرن قبل الرسول

تفسير رؤية الملح في المنام وعلاقتها بمواجهة الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية