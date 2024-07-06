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رياضة

يورو 2024، صدمة لمنتخب إسبانيا وبرشلونة بعد التشخيص النهائي لإصابة بيدري

لحظة إصابة بيدري،
لحظة إصابة بيدري، فيتو

خضع بيدري، لاعب وسط فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا، لفحوصات طبية جديدة، اليوم السبت، بعد إصابته أمام ألمانيا في ربع نهائي يورو 2024.

 

تفاصيل إصابة بيدري 

وفي الدقيقة السادسة من مباراة إسبانيا وألمانيا بربع نهائي اليورو، أمس الجمعة، تعرض بيدري لتدخل قوي من توني كروس نجم المانشافت، بالقرب من وسط الملعب، فسقط اللاعب الإسباني على أرض الملعب.

وكشفت الفحوصات الأولية بالأمس أن اللاعب تعرض لالتواء في الرباط الجانبي الداخلي لركبته اليسرى ومدة غيابه ستتراوح من شهر إلى شهر ونصف.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت الفحوصات الطبية النهائية التي خضع لها بيدري، اليوم السبت، ما ظهر في التشخيص الأولي.

وأشارت إلى أن فترة غيابه عن الملاعب ستتراوح بالفعل من 4 إلى 6 أسابيع.

وبذلك لن يلحق بيدري بأي مباراة متبقية لإسبانيا في اليورو، كما أنه سيغيب بالكامل عن فترة الإعداد الخاصة ببرشلونة، ولن يشارك مع البارسا في بداية الموسم الجديد.

 

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