أول ثانوية عامة لوزير التعليم الجديد.. محمد عبد اللطيف يتابع اللجان بكاميرات المراقبة.. يصدر قرارا عاجلا.. ويؤكد: مصلحة الطلاب على رأس الأولويات

أدى طلاب الثانوية العامة 2024، اليوم السبت الموافق 6 يوليو، امتحان مادتي الكيمياء والتاريخ.

وزير التعليم الجديد

وفي أول يوم لامتحانات الثانوية بعد تولي وزير التعليم الجديد المنصب، حرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية الامتحان فى مادة الكيمياء، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا.

امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ومحسن عبد العزيز نائب رئيس عام الامتحانات.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم.

انتظام سير العمل بامتحانات الثانوية العامة

ووجه الدكتور محمد عبد اللطيف مديري المديريات ببذل المزيد من الجهود لضبط وانتظام سير الامتحانات، كما وجه الوزير الشكر لكافة المشاركين بغرفة العمليات المركزية على الجهود المبذولة لضمان مواصلة إجراءات انتظام سير اللجان، مؤكدا وضع مصلحة الطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم على رأس الأولويات.

وحرص وزير التربية والتعليم على تفقد غرفة اللجنة الفنية المسئولة عن مراجعة ورق الأسئلة ونماذج الإجابة للامتحانات للاطمئنان على مراجعتها قبل بدء عملية التصحيح.

ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد ضاهر قبل موعد انطلاق الامتحانات اليوم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة في الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، ودخول الطلاب اللجان ودخولهم في الوقت المحدد.

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة

ونص القرار (١٢٨) بشأن تكليف رئيس عام امتحان الثانوية العامة ونائبه، على تكليف الدكتور أحمد محمد ضاهر، نائب الوزير، رئيسا عامًا لامتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

كما نص القرار على تكليف محسن عبد العزيز صادق، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم نائبا لرئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي ۲۰۲٤/۲۰۲۳ لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة.