يورو 2024، إحصائية سلبية لمنتخب فرنسا رغم الصعود لنصف النهائي

حقق منتخب فرنسا، الذي تأهل لمواجهة إسبانيا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا - يورو 2024، الفوز في 3 مباريات فقط من آخر 9 مباريات خاضها في نهائيات المسابقة القارية، علاوة على 6 تعادلات، ولم يذق طعم الهزيمة في النسختين الأخيرتين من المسابقة، منذ خسارته (0-1) في نهائي 2016 أمام البرتغال في باريس.

تعادلات منتخب فرنسا في آخر نسختين لليورو

وقد جاء تعادل الديوك السلبي أمام البرتغال، في الدور ربع النهائي، في إطار الديناميكية المتذبذبة للمنتخب الفرنسي، الذي تعادل أيضًا في هذه النسخة أمام هولندا (0-0) وبولندا (1-1)، كما تعادل في النسخة السابقة أمام المجر (1-1) والبرتغال (2-2) وسويسرا (3-3)، وفي الحالة الأخيرة في ثمن النهائي، حيث خرج بركلات الترجيح، بعدما هيمن التعادل على الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

وخلال نفس المدة، حقق المنتخب الفرنسي الانتصار في 3 مباريات فقط.

وتغلبت فرنسا في جميع تلك المواجهات بأدنى نتائج، حيث فازت على بلجيكا 1-0 في ثمن نهائي كأس اليورو 2024، وعلى النمسا 0-1 في أول ظهور لها في البطولة المقامة بألمانيا هذا الصيف، بالإضافة إلى انتصارها على ألمانيا بهدف دون رد كذلك في الجولة الأولى من النسخة السابقة من البطولة في 2021، والتي أنهتها دون هزيمة، كما هو الحال الآن.

خسرت فرنسا أيضًا مباراة واحدة فقط من آخر 16 مواجهة لها في المراحل النهائية لكأس أمم أوروبا: 1-0 أمام البرتغال في 10 يوليو 2016، في المباراة النهائية للبطولة في ذلك العام على (ستاد دو فرانس) في باريس.

بينما انتهت مبارياتهم الـ15 الأخرى منذ 2016 وحتى الآن في هذه البطولة القارية دون هزيمة، رغم أنهم فازوا في 8 منها فقط.

وإذا أضفنا نهائيات كأس العالم، سواء اللقب الذي حصده في عام 2018 بروسيا وأو الوصافة في 2022 بقطر، إلى كأس أمم أوروبا، فإن المنتخب الفرنسي لم يخسر سوى مباراة واحدة من آخر 23 مباراة له في المسابقات في الوقت الأصلي أو الإضافي، لأنه خسر بركلات الترجيح ضد سويسرا في عام 2021 وضد الأرجنتين في نهائي مونديال 2022.

ومن أصل هذه المباريات الـ23، فاز فريق (الديوك) في 14 مواجهة وتعادل في 8 أخرى.