يورو 2024 يكتب نهاية 4 أساطير في الملاعب.. مودريتش ورونالدو وبيبي.. وكروس يقرر اعتزال كرة القدم نهائيا

شهدت النسخة الحالية من كأس الأمم الأوروبية - يورو 2024، نهاية 4 أساطير حتى هذه اللحظة، بعدما ودع البرتغاليين كريستيانو رونالدو وبيبي البطولة على يد فرنسا من الدوري ربع النهائي.

وخسر المنتخب البرتغالي أمام فرنسا بركلات الترجيح (3-5)، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، ليواصل فشله في استعادة اللقب للنسخة الثالثة على التوالي.

في المقابل، ضرب المنتخب الفرنسي موعدا ناريا مع نظيره الإسباني، مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي من يورو 2024.

يورو 2024 يكتب نهاية مسيرة 4 نجوم

ومع اقتراب البطولة من نهايتها، فإنها شهدت فشل العديد من الأساطير في إنهاء مسيرتهم الدولية باللقب الأغلى على مستوى المنتخبات بعد كأس العالم.

لوكا مودريتش

يعتبر لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وقائد منتخب كرواتيا هو أول الأساطير الذين فشلوا في تحقيق بطولة اليورو خلال الظهور الأخير فيها.

وودع مودريتش صاحب الـ 38 عاما مع كرواتيا من دور المجموعات بعد السقوط في فخ التعادل القاتل أمام إيطاليا، بنتيجة (1-1).

مودريتش اقترب بشدة من إنهاء مسيرته الدولية، رغم أنه لم يعلن ذلك بشكل رسمي، ولكن من الصعب أن يستمر لخوض النسخة المقبلة من اليورو في عمر 42 عاما.

توني كروس

كتب توني كروس، أسطورة ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، كلمة النهاية في مسيرته بشكل عام، بعد الخروج القاتل أمام إسبانيا، أمس الجمعة، بالخسارة (1-2) في الشوط الإضافي الثاني.

وكان كروس قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عقب منافسات موسم 2023-2024، والذي حقق خلاله ثلاثية الدوري والسوبر ودوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد، ولكنه فشل في ختام مسيرته بلقب دولي.

ورغم ذلك، فإن كروس حقق الكثير من الإنجازات في مسيرته المحلية والدولية والتي يأتي على رأسها دوري أبطال أوروبا 6 مرات بواقع مرة مع بايرن ميونخ و5 رفقة ريال مدريد، بجانب كأس العالم 2014 مع "المانشافت".

كريستيانو رونالدو

يمتلك رونالدو العديد من الأرقام التاريخية المختلفة التي جعلته واحدا من أعظم لاعبي البطولة على الإطلاق، ولكن رغم ذلك ودع المسابقة بشكل مخيب.

وأعلن "الدون" عقب مباراة الدور ثمن النهائي أمام سلوفينيا أن "هذه هي البطولة الأخيرة له في اليورو"، ليفشل في تحقيقها خلال المرحلة الأخيرة من مسيرته.

ويعتبر "صاروخ ماديرا" هو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا والأكثر مشاركة ب30 مباراة في 6 نسخ مختلفة بداية من 2004 حتى 2024.

بيبي

يعتبر المدافع البرتغالي بيبي، أحد أساطير الخط الخلفي في القارة الأوروبية، ولكنه كتب نهاية حزينة لمسيرته الدولية بالخروج أمام فرنسا، بعدما كان أحد أهم أعمدة الجيل الذهبي الذي توج بنسخة يورو 2016.

بيبي (41 عاما) الذي بات أكبر لاعب يشارك في منافسات أمم أوروبا، لن يستمر طويلا في الملاعب، وسيعتزل خلال الفترة المقبلة، رغم أنه لم يعلن حتى هذه اللحظة عن قراره النهائي.

ولكن النسخة الحالية من اليورو ستكون الأخيرة له بدون أدنى شك، خاصة أن النسخة المقبلة ستشهد وصوله إلى 45 عاما، ومن الصعب استمراره حتى هذا العمر.