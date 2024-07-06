تنفيذ 5016 شقة سكن كل المصريين بمدينة برج العرب الجديدة
تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، بمنطقة الفردوس، والحى التاسع بمدينة برج العرب الجديدة، حيث يجرى تنفيذ 5016 وحدة سكنية (209 عمارات)، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة برج العرب الجديدة.
تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة المتابعة الدورية الحثيثة والمستمرة على مدار اليوم، لكل مراحل تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والالتزام بالجداول الزمنية، والمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ بأعلى جودة، وعدم التهاون مع المقاولين المقصرين والمتقاعسين، وحسن اختيار المقاولين الجادين فى تنفيذ المشروعات مستقبلًا.
وجدد وزير الإسكان تأكيده على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تشدد على سرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له جودة الحياة، وفى مقدمتها، الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطي الدخل، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
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