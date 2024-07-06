السبت 06 يوليو 2024
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نائبة محافظ القاهرة تتفقد أعمال إعادة تخطيط مدينة الأمل

نائب محافظ القاهرة،
نائب محافظ القاهرة، فيتو

تابعت المهندسة مني البطراوي نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إعادة تخطيط وتطوير منطقة مدينة الأمل "الهجانة سابقا" بحى شرق مدينة نصر.

نائب محافظ القاهرة تؤكد على الاهتمام بالتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم

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وأكدت المهندسة منى البطراوى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تحديد مساحة (١٠) أفدنة جار إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها وعودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادى وتستمر المتابعة لحين الانتهاء من تطوير هذه المرحل.

رافق نائب محافظ القاهرة فى الجولة سكرتير حي شرق مدينة نصر ومسئولو التنفيذ بالحي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

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