نائبة محافظ القاهرة تتفقد أعمال إعادة تخطيط مدينة الأمل
تابعت المهندسة مني البطراوي نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إعادة تخطيط وتطوير منطقة مدينة الأمل "الهجانة سابقا" بحى شرق مدينة نصر.
وأكدت المهندسة منى البطراوى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم تحديد مساحة (١٠) أفدنة جار إزالتها وإعادة تخطيطها وبنائها وعودة السكان لمن يرغب أو الحصول على تعويض مادى وتستمر المتابعة لحين الانتهاء من تطوير هذه المرحل.
رافق نائب محافظ القاهرة فى الجولة سكرتير حي شرق مدينة نصر ومسئولو التنفيذ بالحي.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.
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