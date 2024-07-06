السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة: العاصمة أكثر المدن تطويرا

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

تحتفل محافظة القاهرة اليوم بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور ١٠٥٥ عاما على تأسيسها علي يد القائد جوهر الصقلي عام 969 م في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. 

تمهيد طريق بني عدي منفلوط بأسيوط بطول 8 كم بالتزامن مع العيد القومي

كورال جامعة أسيوط يحيي حفل العيد القومي بالمحافظة

العيد القومي لمحافظة القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن احتفال القاهرة بعيدها القومي يأتي متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة ٣٠ يونيو التي كانت سببًا في القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على كافة الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة. 

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة أكثر المدن التى حظيت بجنى ثمار ثورة ٣٠ يونيو، حيث شهدت السنوات العشر الماضية تطوير القاهرة وإنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والإهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بإنشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا في تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969م .

وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وتضم آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم،  وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

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