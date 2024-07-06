الأمم المتحدة: دور محوري لمصر في دعم الاستقرار بمناطق النزاعات وحفظ السلام

أكد وكيل عمليات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة ، أن مصر لها دور محوري في دعم الإستقرار بمناطق النزاعات وحفظ السلام الأممية.

جاء ذلك خلال استقبال أكاديمية الشرطة، وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة والوفد المرافق له، للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك في إطار دعم مجهودات المنظمة الدولية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام بمنظمة الأمم المتحدة عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية ممثلة فى "أكاديمية الشرطة" موضحًا أن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة، مؤكدًا تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، الأمر الذى كان دومًا محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، ومرتكزًا لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة إكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية في أداء المهام المنوطة بهم.

وأشار إلى تطلع المنظمة الدولية لتوسيع دائرة تلك المُساهمات من الكوادر الشرطية خاصةً عناصر الشرطة النسائية لبناء قادة مُستقبليين للمنظمة، فضلًا عن تعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة في المجالات التدريبية التي تتوافق مع متطلبات بعثات حفظ السلام.

وكان في استقبال الوفد اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات اللواء وزير الداخلية الذى يولى فعاليات مثل تلك الزيارات إهتمامًا بالغًا مؤكدًا حرصه على مد جسور التواصل مع منظمة الأمم المتحدة وحرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهارتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من تعزيز جهود المنظمة الدولية في حفظ وصون الأمن الدوليين في ضوء التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجرى استقبال الوفد الزائر بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام أحد كيانات أكاديمية الشرطة والمنشأ وفقًا لأحدث المعايير الدولية من كافة الجوانب التدريبية والتعليمية واللوجيستية حيث تم استعراض دور المركز في تنمية وصقل المهارات العلمية والبدنية والمهارية للكوادر الشرطية المصرية ومن الدول الإفريقية والأجنبية من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل المتخصصة لتنمية قدراتهم تحقيقًا لفعالية أدائهم أثناء الاضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

وتم اصطحاب الوفد في جولة تفقدية على المرافق التعليمية والتدريبية بالمركز كميدان عمليات الشرطة، والملعب متعدد الاستخدامات، وميدان الرماية والعيادة الطبية.

كما تم استعراض بيان عملي للضباط بأرض القيادة الوعرة بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام يستعرض مهارات الضباط لقيادة سيارات الدفع الرباعي بالطرق والأراضي الوعرة لبيئات تحاكي الواقع العملي بمناطقة عمليات حفظ السلام.

وانتقل أعضاء الوفد لقاعة الاجتماعات بالمركز لعقد جلسة مناقشات حول كيفية الاستفادة من الخبرات التدريبية داخل أكاديمية الشرطة (المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام) خاصةً في مجال إعداد الكوادر الشرطية المرشحة لعمليات حفظ السلام.

كما تضمنت فعاليات الزيارة جولة تفقدية داخل الأكاديمية شاهدوا خلالها ما تحظى به الأكاديمية من إمكانيات (لوجستية - تعليمية - تدريبية).

وفي ختام الزيارة تم تقديم الهدايا التذكارية والتقاط صور جماعية لأعضاء الوفد الأمني والقيادات والضباط بالأكاديمية.