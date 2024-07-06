محافظ كفر الشيخ الجديد يتفقد إدارات الديوان العام

‏قام اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في مستهل مباشرة مهام منصبهم، بتفقد عدد من إدارات الديوان العام المختلفة، ومنها" الإدارة العامة للتخطيط العمراني، والمتغيرات والجيومكانية، والإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ، وإدارة شؤون مكتب نائب محافظ كفرالشيخ وإدارة شؤون مكتب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وإدارة الشؤون الإدارية، ‏وإدارة الشؤون المالية، والإدارة العامة للشؤون القانونية، وإدارة الحسابات، ومركز استدامة للتدريب والتطوير، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمركز التكنولوجي لخدمات المواطنين وغيرها من إدارة الديوان العام.

تطوير العمل في مختلف إدارات الديوان العام

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي لمتابعة سير العمل فى مختلف إدارات الديوان العام، ومتابعة أعمال التطوير بها وفقًا للمواصفات الفنية المحددة، وأتمتة المهام والعمليات والتحول الرقمى وميكنة الخدمات داخل هذه الإدارات بإستخدام البرامج والأنظمة الإلكترونية، كونها من أهم المحاور لتنفيذ رؤية مصر 2030.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح من مديرى الإدارات، حول أعمال التطوير الجارية ببعض الإدارات، وسير العمل والتحديات التى تواجههم، وسبل تحويلها الى فرص من خلال رفع كفاءة العمل وتنمية مهارات العاملين، موجهًا بضرورة تحديث البيانات المتعلقة بعمل كل إدارة، والتعاون والتنسيق بين الإدارات، والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام، موضحًا أن إدارات الديوان ركيزة أساسية لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية.



أكد محافظ كفرالشيخ، أن تطوير وميكنة إدارات الديوان خطوة أساسية نحو تحقيق مفهوم الحكومة الذكية، من خلال تقديم خدمات إلكترونية سريعة وسهلة للمواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتحسين سرعة سير العمل، وتسهيل عملية إتخاذ القرارات، منوهًا إلى أهمية استمرار تدريب العاملين بالمحافظة، للنهوض بمستوى الأداء الوظيفى وتطوير مهارات العاملين لتحقيق التنمية في جميع المجالات.

‎أكد محافظ كفرالشيخ، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطط العمل، واستكمال خطة المحافظة لتطوير منظومة الخدمات بشكل كامل يلبي تطلعات واحتياجات أبناء كفرالشيخ.

‎وحث محافظ كفرالشيخ، العاملين على بذل المزيد من الجهود والتفانى بالعمل وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة.ويلبي احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وقيادات المحافظة التنفيذية.