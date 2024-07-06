تعرضك للخطر والمساءلة القانونية، السكك الحديدية تحذر من هذه الظاهرة
حذرت هيئة السكك الحديدية الركاب من الصعود إلى القطارات من الاتجاه المخالف حتى لا تتعرض حياتهم للخطر والمساءلة القانونية.
كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد، والالتزام بتعليمات الهيئة عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه، حتى لا يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.
حملة سلوكنا- مسئوليتنا
واصلت وزارة النقل الحملة الموسعة التي أطلقها تحت عنوان سلامتك تهمنا، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
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