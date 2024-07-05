تحرير 2037 محضرا لمخابز بلدية و891 محضرا لمحلات جزارة مخالفة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، حملات تموينية، وبالتنسيق مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين خلال شهري مايو، ويونيو، أسفرت عن تحرير 2962 محضرًا متنوعا.

تكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والمحلات العامة والمحال التجارية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وتوافر السلع وفقا للاشتراطات المقررة والالتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.



891 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق

تضمنت المحاضر؛ 2037 محضرا نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل، وتجميع خبز وبطاقات تموينية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم صرف بونات، وتوقف عن الانتاج، وعدم نظافة أدوات العجين وتصرف وتجميع، و891 محضرا نتيجة للمرور على الأسواق وقيام محال جزارة بعرض لحوم مكشوفة وذبح خارج المجاز الحكومية بدون ترخيص، مجهول المصدر، وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وانتهاء صلاحية، وبيع بأزيد من السعر، وعدم إعلان عن الأسعار، وغش تجارى، بالإضافة إلى تحرير 34 محضر مواد بترولية.