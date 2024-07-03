المكالمة الأخيرة من مجلس الوزراء، كواليس الساعات الأخيرة لمحافظ شمال سيناء في منصبه

كشفت مصادر خاصة بديوان عام محافظة شمال سيناء، تفاصيل الساعات الأخيرة للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في منصبه.

وقالت مصادر لـ فيتو إن عبد الفضيل شوشة تلقى مساء أمس اتصالا من مجلس الوزراء بعدها فوجئ العاملون في ديوان المحافظة بمغادرة المحافظ لمكتبه وجمع متعلقاته وتوجه إلى استراحته الخاصة.

حركة المحافظين 2024 ، كشفت مصادر حكومية أن حركة المحافظين الجديدة تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد والإسكندرية والجيزة والمنيا وأسيوط والدقهلية وسوهاج وأسوان والشرقية والقليوبية ودمياط.