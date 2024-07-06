أوربان ينشر فيديو من زيارته إلى موسكو في "مهمة سلام"

نشر رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فيديو من زيارته إلى موسكو أمس الجمعة ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار ما سماها مهمته للسلام في أوكرانيا.

مهمة للسلام في موسكو

وكتب أوربان تحت مقطع الفيديو: "من مهمتي للسلام المحطة الثانية موسكو".

وكان أوربان قد زار كييف قبل توجهه إلى موسكو، حيث دعا زعيم النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لوقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات السلام مع روسيا.