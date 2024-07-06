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محافظات

طالبة ثانوية عامة في المنوفية: نفسي ننجح عشان خاطر أمهاتنا (فيديو)

الثانوية العامة،فيتو
الثانوية العامة،فيتو

أكدت طالبات الثانوية العامة بمحافظة المنوفية صعوبة امتحاني الكيمياء والجغرافيا. 

وقالت طالبة: "نفسنا نجيب مجموع ونفرح أمهاتنا هو ده كل أملنا في الحياة انهم يفرحوا بتعبهم معانا طول السنة".

وأوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم انتظام كافة اللجان بنطاق المحافظة وتوافد جميع الطلاب على اللجان لأداء الامتحان وذلك وسط أجواء مستقرة  مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين لهم الحق في دخول الامتحان بلغ  36 ألف و721 طالب وطالبة موزعين على ( 104 ) لجنة امتحانية والانتهاء من تجهيز 22 استراحة لاستضافة المعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك تنسيق تام ومستمر مع الجهات الأمنية والمعنية لحماية وتأمين اللجان الامتحانية وخطوط سير سيارات توزيع صناديق الأسئلة وتجميع كراسات الإجابة، مشيرا إلى أنه تم مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الإمتحانية بكافة اللجان.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان الانتهاء من الامتحانات بالشكل اللائق وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب، كما أكد على أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة التعليمية المخالفين حفاظًا علي الصالح العام ومصلحة أبنائنا الطلاب.

منع الهواتف المحمولة

وأشارت المديرية إلى أنه تم التنبيه على جميع الطلاب بالحضور قبل بداية الامتحان بوقت مناسب للتأكد من عدم حمل أي أجهزة إلكترونية أو محمول أو سماعات إلكترونية، كما تم التنبيه على جميع رؤساء اللجان بتوفير الأجواء المناسبة لأداء الطلاب فضلا عن عدم السماح بدخول المحمول للطلاب وجميع العاملين المنتدبين باللجان ما عدا رؤساء اللجان فقط والحفاظ على أمن وسرية اللجان خلال سير الامتحان، كما تم التنسيق مع مديريات الصحة، والأمن، والتأمين الصحي، والتموين، ومرفق الإسعاف، والمراكز والأحياء.

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المنوفية محافظ المنوفية محافظة المنوفية وكيل وزارة التربية والتعليم منوفية

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