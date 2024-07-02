غلق وتشميع 12 محلا بالعجمي خالفوا مواعيد الغلق الجديدة في أول أيام التطبيق (صور)

شمع حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسة هدي ابوكليلة، 12 محلا خالفت تعليمات الغلق الجديدة لرئيس مجلس الوزراء والمقرر لها الساعة 10 مساء للمحلات المختلفة والساعة 12 مساء للمقاهي، وجري تحصيل غرامات بلغت 35 الف جنية وذلك في اليوم الأول لتنفيذ قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وشن حي العجمي غرب الإسكندرية برئاسه هدي ابوكليلة، حملات لإغلاق المحلات والمقاهي طبقا للمواعيد الجديده، وقام سكرتير عام الحي حامد متولي ومديروا المتابعه واشغال الطريق بحملات للألتزام بمواعيد الغلق الجديدة طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لترشيد استهلاك الكهرباء.

وشدد مسئولي الحي على المحال والمقاهي بالالتزام بمواعيد الغلق الجديدة والا تعرضوا للغرامه والغلق.

ومن جانبه تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المعنية، آليات تطبيق المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية، والمقرر تطبيقها خلال الفترة من أول يوليو 2024 حتى 26 سبتمبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووفقًا لقرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وكلف محافظ الإسكندرية بضرورة المراجعة الدقيقة لقرار الغلق الجديد، للوقوف على الأنشطة المستهدفة من القرار، ومراعاة الأنشطة المستثناة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية والحملات للتنبيه على أصحاب المحال والأنشطة التجارية ببدء تنفيذ القرار من مساء اليوم.



وناشد محافظ الإسكندرية أصحاب المحال والأنشطة التجارية، بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الواردة بالقرار الجديد، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا أن من يخالف تنفيذ القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

الجدير بالذكر، أن التوقيتات الجديدة وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ستكون على النحو التالى:

أولًا: تكون مواعيد فتح المحال التجارية يوميًا خلال الفترة من أول يوليو عام 2024م وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر عام 2024، الساعة السابعة صباحًا على أن يتم الغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

ثانيًا: تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

ثالثًا: تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات يوميًا خلال الفترة المشار إليها اعتبارًا من الساعة السادسة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل مع استمرار خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن يتم مد التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا.

رابعًا: تكون مواعيد فتح الورش ومحال الأعمال الحرفية يوميًا خلال الفترة المشار إليها كما هو معمول به حاليًا في التوقيتات الصيفية اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا، على أن يتم الغلق في تمام الساعة السابعة مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين وذلك حفاظًا على توفير الخدمات الهامة لهم.

خامسًا: استثناءً من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية المشار إليها تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مراعاة للخدمات الهامة التي تقدم للمواطنين.