السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يسمح برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد أن فقدوها الفترة السابقة لأسباب مختلفة.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1084 لسنة 2024

وتضمن نص قرار؛ وزارة الداخلية رقم 1084 لسنة 2024 أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ تقـــــــــرر التالي: 

مادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصًا.

 

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أسماء طالبى رد الجنسية المصرية مسلسل الاســـــم جهة وتاريخ الميلاد:

محمد أحمد عبد الله القاهرة 13 /8 /1964،  إبراهيم يحيى رمضان القاهرة 3 /8 /1962، هشام حسين سليمان القاهرة 13 /5/1982، حمادة عوض عبده الدقهلية 10 /3 /1983، محمد سمير عبد الصادق الشرقية 28 /2 /1979، عبد الناصر محمد محمد الشرقية 28 /3 /1972.

كما تضمنت القائمة:  مصطفى عطيه أحمد الغربية 18/3/1982، عاطف محروس عبادى السودان 9/7/1970، جاكلين بهيج قلدس السودان 22/3/1979، الطفلة أسيل محمد أبو المكارم القليوبية 20/10/2013، الطفلة سما السيد مسعد ألمانيا 27/11/2016،  نهال عبد العظيم إبراهيم القاهرة 28/5/1986.

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