السبت 06 يوليو 2024
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رياضة

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمعا اجتماعيا لألعاب الماء بنادي الترسانة

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة مجمع حمام سباحة للألعاب المائية بنادي الترسانة.

وبارك وزير الشباب والرياضة علي افتتاح المجمع الاجتماعي الجديد للألعاب المائية والذي سوف يخدم قطاعا كبيرا من أعضاء نادي الترسانة مؤكدا أن هذا  المجمع الجديد والذي يشتمل على حمام سباحة أطفال وترفيهي.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

أشرف صبحي يتفقد معرض منتجات ذوي الهمم

كما تفقد وزير الرياضة معرض  لمنتجات الشباب من ذوي الهمم   والتي اشتملت على المنتجات اليدوية والتراثية  وسيتم التسويق  لمنتجاتهم،  كما زار الورش الحرفية لذوي الهمم.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

وتفقد وزير الشباب والرياضة برنامج مشواري والذي تنظمه الوزارة والذي يهدف الي إعداد النشء والشباب من الجنسين للحياة العملية ولسوق العمل من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية والتي تتمثل في مهارات التخطيط واتخاذ القرارات والتفكير الابتكاري والغير نمطي، كما قام وزير الرياضة ومحافظ الجيزة بغرس شجرة بنادي الترسانة والتي تأتي ضمن مبادرة الحفاظ علي البيئة والمتغيرات المناخية.

وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع اجتماعي لألعاب الماء بنادي الترسانة

وعلي هامش الجولة داخل نادي الترسانة  افتتح حمامي السباحة الترفيهي والأطفال كما  توجه الي حمام السباحة الاولمبي بالنادي  ،واطمأن وزير الرياضة بنفسه علي تنفيذ إجراءات وقواعد  الأمن والسلامة  عند  ممارسة السباحة  وخاصة للأطفال المترددين علي استخدام حمام السباحة.

اجتماع في مكتب وزير الرياضة لإنهاء أزمة المنتخب الأولمبي

أشرف صبحي يلتقي الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بحضور رئيس الأوليمبية

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