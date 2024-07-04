بدء قبول التقدم لترشيحات رؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم بجامعة كفر الشيخ

أعلنت جامعة كفرالشيخ عن بدء قبول التقدم لترشيحات رؤساء وأمناء وأعضاء لجان قطاعات التعليم الجامعي لدورتها الجديدة 2024 – 2027 ؛ حتى الأحد الموافق 21/ 7/ 2024 (من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية مساء) ؛ على ان يقوم كل متقدم باستيفاء وتقديم ملف ترشيحه إلى اللجنة المركزية بالجامعة ومقرها (مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث)، بجامعة كفرالشيخ.(أعضاء اللجنة المركزية)

خطوات التقدم:

1-استيفاء ملف بيانات المرحلة الأولى:

يرجى عدم استنساخ ملف المرحلة الاولى لأنه مبرمج لحساب النقاط تلقائيا بمجرد إدخال المدخلات كما هو منصوص، وفى حالة عدم الالتزام سيتم استبعاد الملف.



ويتم ملء البيانات على مسئولية المتقدم الشخصية ويتعهد بصحة البيانات المقدمة، وطباعته واعتماده من جهة العمل التابع لها، تحميل الملف من خلال الرابط التالي: www.kfs.edu.eg/first-stage

2- استيفاء ملف بيانات المرحلة الثانية،

تحميل الملف من خلال الرابط التالي: www.kfs.edu.eg/second-stage



ويتم ملء البيانات على مسئولية المتقدم الشخصية ويتعهد بصحة البيانات المقدمة، وطباعتها واعتمادها من جهه العمل التابع لها.



يتم استيفاء جميع المحاور بحيث لا يزيد المقترح عن 2400-3200 كلمة (من 6-8 صفحات) (استخدام حجم خط 11/12).



يجب الالتزام بهذا النموذج تماما، وفى حالة عدم الالتزام سيتم استبعاد الملف.

3- تسليم المتقدم ملف ترشيحه بصفته الشخصية الى اللجنة المركزية بالجامعة ومقرها مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث (أعضاء اللجنة المركزية) بظرف مغلق موقع من المتقدم شاملا كافة المستندات موثقة ومعتمدة وذلك على النحو التالي:-

ملف المرحلة الأولى مطبوعا ومعتمدا من جهة العمل + نسخة اليكترونية بصيغة PDF على CD يتضمن الملفات الإلكترونية (بظرف ورقى مستقل داخليا).



ملف المرحلة الثانية مطبوعا ومعتمدا من جهة العمل + نسخة إلكترونية بصيغة PDF على CD يتضمن الملفات الإلكترونية (بظرف ورقى مستقل داخليا)، صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم.