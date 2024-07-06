السبت 06 يوليو 2024
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محافظات

ضبط شقيقين نشرا امتحانات الثانوية على مواقع التواصل بالمنوفية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صور لأوراق أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة خلال انعقاد لجان الإمتحانات.

ضبط شقيقين يتربحان من تسريب امتحانات الثانوية العامة

بالفحص تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد القائمين على إدارة الصفحة (شقيقين- مُقيمان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية) وبحوزة أحدهما هاتف محمول.

وبفحص الهاتف فنيًا تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهما الواقعة، واعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد تحقيق ربح مادى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة تسريب امتحانات الثانوية العامة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية

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