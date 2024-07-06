السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

197.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 197.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,723 مليون ورقة منفذة على 424 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 197.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,114 مليون ورقة منفذة على 498 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 وقد استحوذت الأسهم على 8.98 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.02 % خلال الأسبوع. 

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات  الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح  نحو 5 مليارات جنيه. 

البورصة، فيتو 

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74%  عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72%  عند مستوى 12257 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

البورصة، فيتو 

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة إجمالى قيمة التداول بالبورصة التداول داخل المقصورة الاسبوع الماضى خلال الاسبوع الماضى داخل المقصورة تداولات نهاية الاسبوع رأس المال السوقي

مواد متعلقة

52.4 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الإثنين

6 شركات تتصدر قائمة أسهم بورصة النيل المتداولة بقيم التداول بنهاية التعاملات

البورصة المصرية.. عمليات جني الأرباح تسيطر على التداولات بالأسبوع المنتهي.. وسيتي بنك يتصدر المتعاملين الرئيسيين

سيتي بنك يتصدر المتعاملين الرئيسين بالبورصة خلال تداولات الأسبوع

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على حسام حبيب بعد التعدي على شيرين عبد الوهاب

القبض على حسام حبيب لاتهامه بالتعدي على شيرين عبد الوهاب

طبيب أحمد رفعت يفجر مفاجأة بشأن اللحظات الأخيرة قبل وفاته (فيديو)

رئيس مودرن سبورت يكشف مفاجأة عن عقد أحمد رفعت وحلقة إبراهيم فايق (فيديو)

بيان رسمي، مودرن سبورت يكشف حقيقة تعرض أحمد رفعت لأي ضغوط قبل وفاته

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

رئيس مودرن سبورت يكشف عن “جين” تسبب في وفاة أحمد رفعت (فيديو)

التفاصيل الكاملة لفيديو الغش الجماعي بامتحان الكيمياء للثانوية العامة بالدقهلية

منوعات

المزيد

غواص يعثر على ناب حيوان منقرض

دراسة: الطلاء الأبيض قد يخفّض الحرارة المحيطة حتى درجتين مئويتين

أرحام صناعية لحماية أجنة أسماك القرش

بروفيسور روسي يكشف مخاطر النوم تحت مكيف الهواء

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم السبت 6-7-2024

اليورو وصل لكام أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 6-7-2024

480 جنيها زيادة فى سعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة، خلال أيام

المزيد
ads

انفوجراف

مشوار خالد بو طيب مع الزمالك بعد انتهاء أزمته مع القلعة البيضاء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أخذ ما تركه المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة؟ الإفتاء تجيب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

تفسير حلم تناول اللحم المشوي في المنام وعلاقته بالخير والرزق

المزيد
الجريدة الرسمية