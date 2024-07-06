197.9 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسات الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع نحو 197.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 4,723 مليون ورقة منفذة على 424 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 197.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,114 مليون ورقة منفذة على 498 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 8.98 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.02 % خلال الأسبوع.

تداولات نهاية الأسبوع

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 1.908 تريليون جنيه، التربح نحو 5 مليارات جنيه.

البورصة، فيتو

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% عند مستوى 28362 نقطة.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32%عند مستوى 34726 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.72% عند مستوى 12257 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

البورصة، فيتو

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.2% عند مستوى 6222 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 9057 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 2768 نقطة.