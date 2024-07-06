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محافظات

رئيس مدينة الأقصر يستقبل عبد المطلب ممدوح في الديوان العام (صور)

محافظ الأقصر،فيتو
محافظ الأقصر،فيتو

وصل المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، ونائبه الدكتور هشام أحمد أبو زيد، إلي ديوان محافظة الأقصر لاستلام مهام أعمالهما رسميًا.

وكان في استقبال محافظ الأقصر الجديد ونائبه لدي وصولهم إلى ديوان المحافظة، كلا من محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، ومديري الإدارات المختلفة، وسط حفاوة استقبال من الجميع.

وكان المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة،ادى  الأربعاء الماضي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظًا للأقصر، والذي كان يعمل مؤخرًا نائبًا لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن منذ عام 2017.

السيرة الذاتية لمحافظ الأقصر 

وبدأ المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر الجديد، حياته العملية منذ أن تخرج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة في عام 1985، ثم التحق للعمل فى شركة حسن علام للمقاولات مباشرة حتى عام 1997، وفى هذا العام بدأ عمله بالمجتمعات العمرانية كمهندس تنفيذ مرافق بجهاز القاهرة الجديدة، ثم مديرًا إدارة المرافق بمدينة بدر ومشرف أعمال المرافق بمدينة السادات، ونائب رئيس مدينة السادات.


وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام أحمد أبو زيد، ليصبح نائبًا لمحافظ الأقصر، والذى حصل على درجة الليسانس في الشريعة والقانون عام 2001 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف، وكان آخر مواقعه وكيلًا لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج.

وحصل الدكتور هشام أحمد أبو زيد على درجة الماجستير في القانون عام 2007، ثم على درجة الدكتوراه في القانون الدولي عام 2015 بتقدير جيد جدًا مع التوصية بالتبادل مع الجامعات، وتم تعيينه بمديرية القوي العاملة في محافظة قنا عام 2002، ثم تدرج حتى وصل لمدير الشئون القانونية بمنطقة عمل نجع حمادي، ثم عمل مديرًا لمكتب علاقات عمل فرشوط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، وبعدها عمل مديرًا لمركز التدريب والتطوير الإداري بمديرية القوي العاملة في محافظة قنا، ثم مديرًا لإدارة التخطيط بمديرية القوي العاملة في قنا، وأخيرًا وكيلًا لمديرية القوى العاملة بسوهاج.

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