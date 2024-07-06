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محافظات

عبد المطلب عمارة يصل مقر محافظة الأقصر لبدء العمل رسميًا

جانب من استقبال محافظ
جانب من استقبال محافظ الأقصر، فيتو

وصل المهندس عبد المطلب عمارة إلى مقر محافظة الأقصر، صباح اليوم، لتسلم منصبه الجديد رسميا محافظًا لمحافظة الأقصر.

واستقبل قيادات المحافظة المهندس عبد المطلب عمارة، بحفاوة وكرم، متمنين له التوفيق في المهمة الجديدة التي يستشير الكثير من المواطنين أن قائدها المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وتولى المهندس عبدالمطلب عمارة منصب محافظ الأقصر خلال التغيرات الجديدة الذي تقلد المثير من المناصب أهمها نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الحياة العلمية لمحافظ الأقصر 

وبدأ المهندس عبد المطلب عمارة من قرية ميت عساس، مركز سمنود، بمحافظة الغربية حياته العلمية إلى أن نجح في العمل مهندسا لتحمل المسئولية وتولى المناصب القيادية في المدن الجديدة.

ووصل عبد المطلب ممدوح إلى نهاية الطريق في المجتمعات العمرانية، ليبدأ مسيرة جديدة من النجاح كرئيس للاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي، بعد مسيرة متميزة ترك خلالها إرثًا من الإنجازات التي ستظل محفورة في السجلات وسيظل اسمه علامة مضيئة كأحد عمداء هيئة المجتمعات العمرانية الكبار والذي نجح في تحسين جودة الحياة في المدن الجديدة ليس بمجرد إنشاء مبان بل من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق العامة وتحسين البنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمدن لتصبح مراكز حضرية متكاملة توفر فرصًا للشباب وتستقطب الاستثمارات كما أنه استجاب لأهمية فكرة منح الفرصة للشباب. 

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