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نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم عيادة مجانية بمختلف التخصصات

الإسكندرية، فيتو
الإسكندرية، فيتو

أقامت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة الدكتور محمد صلاح عن تنظيم عيادة يومية مجانية بمختلف التخصصات لأول مرة بنادي المهندسين بالإسكندرية.

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وقال الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة إن إقامة مجمع العيادات بصفة مستمرة أسبوعيًا، جاء ضمن الخدمات المقدمة للمهندسين وأسرهم لتقديم خدمة أفضل يستحقها المهندس وتوفيرا لوقته،  حيث يستطيع المهندس وأسرته الحصول على الخدمة الطبية وهو جالس مع أسرته بناديه دون عناء، وذلك بالتعاون مع كبرى المستشفيات بالإسكندرية بجميع التخصصات المطلوبة من خلال جدول بالمواعيد والتخصصات بيتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي للنقابة وكذلك الصفحة الرسمية ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

واستكمل الدكتور محمد صلاح رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات إن إدخال فكرة مجمع العيادات الدائمة كانت من أهم الخطوات التي تسعى إليها اللجنة وتأني ضمن الخدمات التي يحتاجها السادة المهندسين لتوفير عليهم الوقت والجهد الذي يبذله المهندس للذهاب إلى المستشفيات، وأن لجنة الرعاية الصحية حريصة على تقديم خدمات طبية متنوعة للمهندسين وأسرهم وعقد بروتوكولات مختلفة لتوفير خدمات طبية مميزة للأعضاء.

ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها نقابة المهندسين بالإسكندرية لأعضائها بصفة مستمرة لخدمة المهندس وأسرته. 

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نقابة المهندسين الاسكندرية

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