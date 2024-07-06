لطلاب الثانوية العامة، أفضل مشروبات للتخلص من التوتر

لطلاب الثانوية العامة، يُعدّ التوتر من المشاعر الشائعة التي تواجه طلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات، والاستسلام لتلك المشاعر يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على أدائهم خلال الامتحانات.

مشروبات طبيعية تساعد على التخلص من التوتر

التخلص من التوتر

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والقلق، وتحسين المزاج، وتعزيز الاسترخاء.



وفيما يلي بعض من أفضل المشروبات للتخلص من التوتر:

شاي البابونج: يُعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد التي تُساعد على تقليل هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر. كما يُساعد شاي البابونج على تحسين جودة النوم، مما يُقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.



شاي الزنجبيل: يُعدّ شاي الزنجبيل من مضادات الالتهابات القوية، كما أنه يُساعد على تحسين الهضم وتخفيف آلام المعدة. وله خصائص مهدئة تُساعد على تقليل التوتر والقلق.

شاي النعناع: يُعرف شاي النعناع برائحته المنعشة التي تُساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج. كما أنه يُساعد على تخفيف آلام المعدة وعسر الهضم.

شاي اللافندر: يُعدّ شاي اللافندر من أفضل المهدئات الطبيعية، حيث يُساعد على الاسترخاء وتخفيف القلق والأرق. كما أنه يُعزز جودة النوم.

شاي الماتشا: يُعدّ شاي الماتشا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة. كما أنه يحتوي على مادة L-theanine التي تُساعد على تحسين التركيز والانتباه وتخفيف التوتر.

عصير الليمون: يُعدّ عصير الليمون غنيًا بفيتامين C الذي يُعزز جهاز المناعة ويُساعد على مكافحة الإجهاد. كما أنه يُساعد على تحسين امتصاص المغنيسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم وظائف الجهاز العصبي.

ماء جوز الهند: يُعدّ ماء جوز الهند مصدرًا غنيًا بالكهارل، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، التي تُساعد على تعويض السوائل المفقودة بسبب التعرق، مما يُقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.

الحليب الدافئ: يُعدّ الحليب الدافئ مشروبًا مهدئًا يُساعد على الاسترخاء وتحسين جودة النوم. كما أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يُساعد على إنتاج السيروتونين، هرمون السعادة.

عصير البرتقال: يُعد عصير البرتقال غنيًا بفيتامين سي الذي يُساعد على تقليل التوتر والقلق. كما أنه يُحتوي على مضادات الأكسدة التي تُعزز صحة الجهاز المناعي.

مشروبات لعلاج التوتر

نصائح إضافية هامة للتخلص من التوتر:

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك بعض السلوكيات والعادات التي تساعد على التخلص من التوتر، والتي تستعرضها فى السطور التالية:

ممارسة الرياضة بانتظام: تُساعد الرياضة على تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر والقلق.

النوم الكافي: يُعدّ النوم الكافي ضروريًا لصحة الجسم والعقل، حيث يُساعد على تنظيم وظائف الجسم وتحسين المزاج.

تناول نظام غذائي صحي: يُساعد اتباع نظام غذائي صحي على تحسين الطاقة والنشاط وتقليل التوتر.

ممارسة تقنيات الاسترخاء: مثل اليوجا والتأمل والتنفس العميق.

تجنب الكافيين والكحول: يمكن أن تُزيد هذه المواد من الشعور بالتوتر والقلق.

قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء: التواصل الاجتماعي يُساعد على تقليل التوتر وتحسين المزاج.

طلب المساعدة المهنية: إذا كان التوتر شديدًا أو مزمنًا، فمن المهم طلب المساعدة من أخصائي صحة نفسية.