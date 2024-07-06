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تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحاني الجغرافيا والكيمياء في الإسكندرية (بث مباشر)

طلاب الثانوية العامة،
طلاب الثانوية العامة، فيتو

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم السبت، عقب الانتهاء من تأدية امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء من أمام أحد اللجان بشرق المحافظة 

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تباين آراء طلاب الثانوية العامة في المنيا حول امتحان الكيمياء

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد آراء طلاب وطالبات الإسكندرية حول أسئلة امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء بأحد اللجان. 

وقال الطالب أحمد يسرى، إن الامتحان الجغرافيا سهل ولا يوجد به أي أسئلة معقدة والوقت كان كافى للانتهاء من المراجعة النهائية والإجابة على جميع الأسئلة مضيفا ان الأسئلة جاءت مباشرة وتحتاج إلى أقل من الطالب المتوسط.

وأوضح الطالب شريف علي، أن امتحان مادة الكيمياء صعب وجاءت الأسئلة طويلة وتحتاج إلى وقت كبير للانتهاء منها وليس فقط ثلاث ساعات مضيفا أن الامتحان يحتاج إلى طالب متميز لحل جميع الأسئلة المعقدة والتى جاءت بعضها غير مباشرة.

واتفق معه الطالب حسن محمد، أن امتحان الكيمياء صعب ويحتاج إلى وقت كافي للانتهاء من المراجعة النهائية والإجابة على جميع الأسئلة مشيرا إلى أن الامتحان به أسئلة تحتاج إلى أكثر من الإجابة وهناك أسئلة مطولة. 

من جانبه، قال الدكتور عربي أبو زيد إن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ (54502) طالبا منهم (17455) طالبا للشعبة الأدبية، و(24280) طالبا لشعبة العلوم، و(10565) طالبا لشعبة الرياضيات و(2202) طالب للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام (140) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز (34) استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها (25) استراحة للرجال و(9) استراحات للسيدات.

وشدد أبو زيد على ضرورة الالتزام بتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة في الكتاب الدوري رقم (22) الصادر في مايو 2023، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وأصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

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الاسكندرية الثانوية العامة الجرافيا

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