السبت 06 يوليو 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تعقد لقاء تثقيفيا مع الطلبة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

عقدت  أكاديمية الشرطة لقاء تثقيفيا مع طلبة السنة الدراسية الثانية "حقوق" للتعريف بـ (اللجنة الدولية للصليب الأحمر - القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 

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وتضمن اللقاء التثقيفى التعريف باللجنة الدولية بالصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى وكذا التعريف بالقانون الدولى الإنساني وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، فضلًا عن التدريب على حماية أرواح وكرامة ضحايا الحرب والعنف الداخلى وتقديم المساعدة لهم، ومبادئ استخدام القوة فى النزاعات المسلحة.. والتى شهدت تفاعلًا ملحوظًا من قبل المشاركين إلى جانب إستعراض العديد من الموضوعات ذات الصلة.
 

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالمبادئ العامة للقوانين والمعاهدات الدولية بين أوساط العاملين بوزارة الداخلية.

جاء ذلك  فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على الإرتقاء بقدرات العنصر البشرى فى منظومة العمل الأمنى من خلال تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما تأهيل وتدريب ورفع قدرات طلبة كلية الشرطة.

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أكاديمية الشرطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الانساني

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