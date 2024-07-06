تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية لقاتل الطفلة السودانية

كشف تقرير الطب النفسي عن سلامة القوى العقلية لقاتل الطفلة جانيت السودانية، بمنطقة مدينة نصر، بعدما قام المتهم بهتك عرض الصغيرة جانيت وإنهاء حياتها بمدينة نصر.

وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت السودانية حيث حضر المتهم وتم إيداعه حبس خانة المحكمة "مقر الاحتجاز في المحكمة".

ووصلت منذ بداية الجلسة أسرة الطفلة جانيت لمقر محاكمة المتهم بقتل وهتك عرض طفلتهما.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل طفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجناياتالمختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وأصدرت النيابة العامة بيان في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.