السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تقرير الطب النفسي يؤكد سلامة القوى العقلية لقاتل الطفلة السودانية

الحكم على المتهم
الحكم على المتهم بقتل الطفلة السودانية، فيتو

كشف تقرير الطب النفسي عن سلامة القوى العقلية لقاتل الطفلة جانيت السودانية، بمنطقة مدينة نصر، بعدما قام المتهم بهتك عرض الصغيرة جانيت وإنهاء حياتها بمدينة نصر.

وتنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل الطفلة جانيت السودانية حيث حضر المتهم وتم إيداعه حبس خانة المحكمة "مقر الاحتجاز في المحكمة".

ووصلت منذ بداية الجلسة أسرة الطفلة جانيت لمقر محاكمة المتهم بقتل وهتك عرض طفلتهما.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل طفلة - سودانية الجنسية - إلى محكمة الجناياتالمختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا.

وأصدرت النيابة العامة بيان في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها - التي تبلغ من العمر عشرة أشهر - بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وأبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث اعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، واعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.

رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة في حملة مرورية بالقاهرة والجيزة

إصابة 10 في حادث تصادم وتحويلات مرورية في ميدان لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة القاهرة الاقتصادية البلوجر نادين طارق نادين طارق

مواد متعلقة

رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة في حملة مرورية بالقاهرة والجيزة

إصابة 10 في حادث تصادم وتحويلات مرورية في ميدان لبنان

الأمن يسعف طالبة أصيبت بغيبوبة في لجنة ثانوية عامة بالفيوم

وصول البلوجر نادين إلى المحكمة الاقتصادية بحراسة أمنية مشددة

الأكثر قراءة

جمال شعبان يكشف سرا صادما عن سبب وفاة اللاعب أحمد رفعت

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 6 يوليو 2024

بعد التشكيك في مؤهلاته، تحرك برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد

الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال في يد المواطن

هيئة الدواء تحذر من تفاعل فيتامين الحديد مع هذه الأطعمة

بالدموع، أهالي قرية إبشان بكفر الشيخ يودعون جثمان اللاعب أحمد رفعت (بث مباشر)

بكاء وانهيار طالبات الثانوية والأهالي بعد امتحان الكيمياء (فيديو وصور)

10 صورة ترصد فرحة طلاب الثانوية العامة بسهولة امتحان الجغرافيا

منوعات

المزيد

شرط غريب لنجلي ستارمر قبل الإقامة في 10 داوننج ستريت، تفاصيل

ناسا ترصد مرور "قتلة الكوكب" قرب الأرض (فيديو)

تحذيرات من تزايد عدد التماسيح في إقليم أسترالي

خطة لإعدام نصف مليون بومة في أمريكا، والسبب غريب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم السبت

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

قائمة الرابحين والخاسرين في الانتخابات البريطانية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية تحصين النفس من الفتن

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبًا

ما كيفية وضوء ذوي الهمم من أصحاب الاحتياجات الخاصة لأداء الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية