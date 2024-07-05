عن طريق الطاقة النووية، البرازيل تعزز قدراتها من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء (إنفوجراف)
كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن خطة البرازيل لتعزيز قدراتها من الطاقة النظيفة عن طريق توليد الكهرباء.
حيث أشار مقال موقع "أوراسيا ريفيو" إلى محاولات البرازيل لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك إزالة الكربون من الطاقة المستخدمة؛ لذا، تسعى البرازيل للاعتماد على الطاقة النووية لتعزيز قدرتها على توليد الكهرباء بطرق تحافظ على البيئة.
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