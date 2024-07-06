كولر يدرس إعادة عمر كمال عبد الواحد لتشكيل مباراة الطلائع

الأهلي، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة عمر كمال عبد الواحد إلى التشكيل الأساسي أمام طلائع الجيش بعد غد الإثنين في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة شبح ضغط المباريات.

في سياق آخر، أوصت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بإعارة محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق وعدم بيعه في نهاية الموسم الحالي باعتباره خامة جيدة يمكن الاستفادة منها مستقبلا.

وعاد كريستو للمشاركة مع الأهلي أمام الداخلية أمس الأول في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

ويعود محمود كهربا لاعب الأهلي للتواجد في تدريبات الأهلي الجماعية غدًا الأحد بعد انتهاء عقوبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللاعب على خلفية أزمته بعد رفضه المشاركة في مران المستبعدين من مباراة فاركو حيث أكد كولر انتظام كهربا في التدريبات الجماعية غد الأحد بعد انتهاء فترة عقابه بالمران منفردا.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن بيرسي تاو لاعب الفريق لن يكون جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة طلائع الجيش بعد غد الإثنين بسبب استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الاصابة في العضلة الخلفية حيث يعاني اللاعب من شد من الدرجة الثانية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدا الأحد استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد الإثنين حيث منح كولر لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم وامس عقب خوض مباراة الداخلية أمس الأول.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه فريق طلائع الجيش، يوم الإثنين المقبل، الموافق 8 من شهر يوليو الجاري، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السابعة مساء بعد غد الإثنين على استاد القاهرة الدولي وتنقل عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لـ مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس الأول الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والداخلية

سجل رباعية الأهلي وسام أبو علي هدفين في الدقيقتين 35 و41 من ضربة جزاء، وسجل إمام عاشور هدفين في الدقيقتين 59 و90+2، بينما سجل محمود أوكا هدف الداخلية في الدقيقة 90.