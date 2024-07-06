السبت 06 يوليو 2024
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أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الثلاثاء المقبل

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت  هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجات مئوية على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع حركة الأمواج (فيديو)

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة واعتدال الأمواج (فيديو)


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 33

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى: 24

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة المحسوسة:41

درجة الحرارة الصغرى: 28

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

درجة الحرارة الصغرى:27

 

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