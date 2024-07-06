حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع حركة الأمواج (فيديو)
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.
وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد: تشهد البلاد اليوم مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة نتيجة التأثر بامتداد منخفض جوي خاصة في فترات الصباح الباكر.
ارتفاع الامواج
وأضافت غانم، أن الأجواء تشهد ارتفاع في نسب الرطوبة، والطقس حار رطب في القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ويشهد جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة، مع نشاط للرياح في معظم محافظات الجمهورية.
وأكدت غانم، ارتفاع الأمواج على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس وإغلاق بعض الشواطئ.
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