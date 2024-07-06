العاملون بالديوان العام يستقبلون محافظ المنوفية ونائبه بالورود والزغاريد (صور)

استقبل العاملين بديوان عام محافظة المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ونائبه محمد موسى، اليوم، بالورود والزغاريد والتهاني وذلك عقب تجديد الثقة لهما وتوليهم فترة أخرى جديدة في مناصبهم استكمالًا لمسيرة التنمية الشاملة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووكلاء وزارات الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، العمل، التموين، مدير إدارة مرور المنوفية.

المحافظ يشكر العاملين بالديوان

وصافح محافظ المنوفية ونائبه العاملين بالديوان العام مقدمين لهم الشكر على تلك المشاعر الطبية، وأكد المحافظ على سعادته بثقة القيادة السياسية باستمرار تواجده بين أهالي المنوفية، لافتًا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التقدم في مستوى الخدمات بمختلف القطاعات لتحقيق آمال وتطلعات شعب المحافظة باستكمال ما بدأناه خلف القيادة السياسية وتأكيدًا على رؤية الدولة المصرية البناءة لتطوير وبناء الإنسان المصري.

تطوير مستوى الخدمات بكافة القطاعات الفترة المقبلة

كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة تضافر الجهود والعمل كفريق واحد وبذل المزيد من الجهود لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل علي تحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطن من خلال الدفع بكافة الجهود الهادفة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات بالقطاعات الحيوية وتوفير احتياجاته الأساسية بالشكل اللائق ضمن منظومة وخدمة شاملة تهدف لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.