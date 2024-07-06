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غرفة المطاعم السياحية تعلن دعمها لجهود شريف فتحي للنهوض بالقطاع

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو

تقدم مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجورى رئيس الغرفة بخالص التهنئة إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتولي حقيبة الوزارة.

وأعرب المجلس عن سعادته باختيار لهذا المنصب، ومؤكداُ أن الوزير الجديد يملك من الخبرة في مجال السياحة والطيران خلال عمله السابق كوزيرًا للطيران المدني من قبل، وأمينًا عاما للمنظمة العربية للسياحة وإنه من الشخصيات المعروفة والمشهود لها بالكفاءة في مجالات الطيران المدني والسياحة مما يجعله قادرًا على وضع السياسات والمقترحات التي تدفع بصناعة السياحة المصرية لأفاق وتحلق في السماء بعدما نتجاوز التحديات التي تواجهها.

أسباب اختيار شريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار 

وأكد ياسر التاجورى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المجلس يتطلع لعقد لقاء مع الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والطيران، لاستعراض كافة مطالب الجمعية العمومية للغرفة، وعرض المشاكل التي تواجه قطاع المحلات والمنشآت والمطاعم السياحية والحلول المقترحة من قبل الغرفة، حتى يمكن لسيادته بحثها مع الجهات المعنية ذات الارتباط المشترك في صناعة السياحة.

وأعلن التاجورى، وقوف الغرفة خلف وزير السياحة والآثار ودعمه ومساندته والاستجابة لكافة وسائل الدعم من أجل إزدهار السياحة المصرية وإنطلاقها إلى عالم أرحب لما تحتضنه من مقومات سياحية واثرية تجعلها تتبوء مكانة عالية بين دول العالم السياحية.

المقومات السياحية والآثرية لمصر 

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تولي سابقًا منصب وزير الطيران المدني لجمهورية مصر العربية، كما شغل منصب الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي لمنظمة الشركاء الدوليين للتطوير والاستدامة والابتكار في مجال الطيران المدني ومقرها مونتريال –كندا، كما شغل مناصب غير تنفيذية في رئاسة وعضوية عدد من الشركات.

ويمتلك وزير السياحة والآثار الجديد خبرات طويلة تتعدي 35 سنة في مجالات الإدارة والقيادة في العديد من المؤسسات والدول، فقد عمل في الخطوط الجوية الهولندية –KLM كمدير إقليمي لعدة دول، كما شغل منصب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتحاد الدولي للنقل الجوي – IATA، بالإضافة إلى عمله كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لشركات: القابضة لمصر للطيران، أير كايرو والعربية للطيران.

فضلًا عن شغله أيضًا منصب رئيس الجمعية العامة لعدة شركات، كما حظي بعضوية مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للنقل الجوي –IATA، والمجالس التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي واتحاد شركات الطيران الإفريقية وتحالف ستار العالمي لشركات السياحة.

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