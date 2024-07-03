أبرز الملفات على مكتب شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد

الحكومة الجديدة 2024، يؤدي شريف فتحي وزير الطيران المدني السابق، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كوزيرا للسياحة والآثار خلفا لأحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق.

السيرة الذاتية لوزير السياحة والآثار الجديد

وكان شريف فتحي تولي مسؤولية وزارة الطيران المدني خلال الفترة من مارس 2016 حتى يونيو 2018، وتدرج في العديد من المناصب داخل الشركة الوطنية حتى شغل منصب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في عام 2015.

ويعد شريف فتحي وهو من مواليد 18 إبريل 1963 وهو من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال إدارة شركات الطيران وقدرته على التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأرباح وإدارة التغييرات وتطوير الأعمال.

التدرج الوظيفي لوزير السياحة والآثار الجديد

وعمل شريف فتحي في مجال الطيران المدني لأكثر من 27 عاما، وتقلد العديد من المناصب الإدارية بمجال الطيران منها مدير إقليمي للخطوط الملكية الهولندية وخطوط نورث وست الجوية الأمريكية، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومستشار لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران ورئيس لمجلس إدارة شركة إير كايرو والمدير التنفيذي لشركة العربية للطيران.

وحصل شريف فتحي على العديد من الدراسات والدورات التدريبية في مجال الإدارة العليا منها برنامج الإدارة نحو التغيير بمونتريال وجنيف، وبرنامج إدارة الجودة من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة بأمستردام، وبرنامج الإدارة بالمنظمة الأمريكية للإدارة في مجالات: القيادة والإدارة والشئون المالية والتسويق، وكذلك عدة دورات في مجال إدارة المفاوضات، إدارة الأزمات، الاتفاقيات الحكومية الدولية، القضايا البيئية.

أبرز الملفات علي مكتب وزير السياحة والآثار الجديد

ويعد ملف افتتاح المتحف المصري الكبير أحد أهم الملفات الموجودة على مكتب شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد، خاصة أن العالم أجمع يترقب لإعلان وزارة السياحة والآثار عن اليوم المحددة لافتتاح المتحف لزيارة القاعات والقطع الأثرية التي سيضمها المتحف وأبرزها قاعة الملك توت عنخ آمون والتي ستعرض المجموعة الأثرية كاملة ولأول مرة.

زيادة أعداد السائحين الوافدين إلي مصر

كما يعد ملف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر أحد أبرز الملفات الموجودة أيضا علي مكتب شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجديد، خاصة بعدما نجح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار السابق في كسر الرقم القياسي لأعداد السائحين القادمين إلى مصر في عام 2010 بالوصول إلى 14.6 مليون سائح بعدما نجحت الوزارة في الوصول إلى 14.9 مليون سائح في 2023 كأعلى رقم لدخول السائحين إلى مصر على الرغم من الأحداث السياسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط والتي أثرت على حركة السياحة الوافدة لمصر.

ويعد أيضا ملف الإصلاح الهيكلي بالمجلس الأعلى للآثار أحد ابرز الملفات التي ستغل بال وزير السياحة والآثار الجديد، خاصة بعد نجاح الوزراء السابقين في تحويل المجلس من جهة كانت تعتمد علي الميزانية العامة للدولة الي جهة قادرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في دفع رواتب واجور العاملين التابعين للمجلس، وذلك من خلال إطلاق التحول الرقمي في اصدار تذاكر دخول المواقع الآثرية والدفع بكروت الائتمان بدلا من الدفع النقدي وتشغيل مكينات الدخول الإلكترونية بالمواقع الأثرية مما قضى على السرقة في بيع تذاكر الدخول بشكل كبير.

إجراءات السماح للقطاع الخاص بالدخول لتقديم الخدمات بالمواقع الأثرية

ومن المقرر أن يستكمل وزير السياحة والآثار الجديد إجراءات السماح للقطاع الخاص بالدخول لتشغيل وإدارة المواقع الأثرية واستكمال الخطة التي بدأتها الوزارة بالسماح بدخول شركات أوراسكوم وحسن علام وغيرها في تقديم الخدمات السياحية للزائرين في المواقع الآثرية.