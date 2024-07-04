الجمعة 05 يوليو 2024
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أخبار مصر

تعرف على أولى خطوات شريف فتحي لتنظيم العمل بديوان وزارة السياحة والآثار

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فيتو

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على أهمية مواصلة سير العمل من خلال كافة أعضاء فريق العمل الموجود لاستكمال ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية تحديد الأولويات بشكل واضح ودقيق وتضافر كافة الجهود والعمل كفريق واحد في بيئة عمل صحية ومحفزة.

الترتيبات الوظيفية بوزارة السياحة والآثار

وخلال لقاء وزير السياحة والآثار مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، لاستعراض ومناقشة أهم ملفات وخطط العمل خلال الفترة المقبلة للوصول للمستهدفات من قطاع السياحة والآثار في مصر.

أعرب شريف فتحي الاجتماع، عن امتنانه البالغ لثقة القيادة السياسية في توليه منصب وزير السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، وحرصه على بذل قصارى الجهد لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر من خلال تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بما يساهم في مواصلة تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وأن تحظى مصر بالمكانة التي تستحقها بين مصاف الدول السياحية الكبرى.

كما حرص على تقديم التهنئة إلى يمنى البحار على توليها منصب نائب وزير السياحة والآثار، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح وأن تشهد الفترة المقبلة العمل سويًا لتحقيق المستهدفات.

أولويات العمل بوزارة السياحة والآثار

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الهامة المرتبطة بالنهوض بقطاع السياحة والآثار في مصر، كما استمع الوزير إلى أبرز الأولويات التي يرى قيادات الوزارة ضرورة العمل عليها في أسرع وقت، وكذلك ما تواجههم من مشكلات أو عقبات قد تعوق تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تم التطرق لمناقشة سبل زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب الأعداد السياحية المستهدفة، وتحسين التجربة السياحية في مصر، واستكمال تطوير البنية التشريعية المرتبطة بقطاع السياحة، وكذلك استعراض الإجراءات التي تتم لتطوير منتج سياحة اليخوت في مصر.

آخر مستجدات سير العمل بالمتحف المصري الكبير

كما تم التحدث عن المتحف المصري الكبير وأبرز المستجدات التي يشهدها، وكذلك ما يتم في ملف تطوير منطقة أهرامات الجيزة وتحسين التجربة السياحية بها.

وتم التطرق لمناقشة ملف التعليم والتدريب بالقطاع، حيث أكد الوزير على أهمية إعداد وتدريب العنصر البشري بالقطاع وخاصة من الكوادر بالوزارة لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم بما يساهم في دفع منظومة العمل بالوزارة.

 

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