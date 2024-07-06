3 قرارات للنيابة في حادث إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالجيزة

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقلهم إلى المستشفى.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص نقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة 8 اشخاص في حادث بالجيزة



وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.