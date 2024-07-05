قرارات النيابة بشأن إصابة 11 شخصا في تصادم 3 سيارات بالجيزة

تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إصابة 11 شخصا في حادث تصادم 3 سيارات أمام عزبة ربيع على الطريق القادم من قرية نكلا اتجاه وردان في منشاة القناطر بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، للوقوف على ملابساته.

إصابة 11 شخصا في حادث تصادم



البداية، بتلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا بإصابة 11 شخصا جراء وقوع حادث تصادم عدد من السيارات أمام عزبة ربيع على الطريق القادم من قرية نكلا اتجاه وردان بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.