مهرجان العلمين 2024، تفاصيل العروض المسرحية في الدورة الثانية

ينطلق مهرجان العلمين في دورته الثانية يوم 11 يوليو الجاري، ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث يضم العديد من الفعاليات الفنية المتنوعة بين الغناء والموسيقى والمسرح وكذلك الفعاليات الرياضية وغيرها.

مهرجان العلمين 2024

كما استحداث المهرجان لأول مرة هذا العام، مهرجانا خاصا لمحتوى الطفل تحت عنوان "نبتة" ويرأسه الفنان أحمد أمين.

وفي لفتة انسانية قررت إدارة المهرجان أن يحمل شعار هذا العام العلم الفلسطيني إلى جوار العلم المصري إيمانا بأهمية الدور المصري في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، كما تم تخصيص 60 % من أرباح المهرجان هذا العام لدعم الشعب الفلسطيني.

العروض المسرحية في مهرجان العلمين

ونرصد برنامج العروض المسرحية التي ستقدم خلال مهرجان العلمين 2024 كالتالي:

مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وشيماء سيف، وسيتم عرضها لمدة 3 ليالٍ في أيام الخميس 22 والجمعة 23 والسبت 24 أغسطس المقبل.

وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

مسرحية "التلفزيون" بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، حيث يشهد المهرجان عرضها الأول في مهرجان العلمين لمدة 3 ليال أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

بالإضافة إلى مسرحية "عملوها إزاي" وهي بطولة كريم محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وتعرض 3 ليال أيام الخميس 15 والجمعة 16 والسبت 17 أغسطس المقبل.

وسيقدم أيضا خلال المهرجان عدد من الأعمال المسرحية لمجموعة من الشباب من بينها "الستات عايزة إيه" و"الشهرة" و"دكان أحلام" و"حدوتة بعد النوم" و"فيلم رومانسي".