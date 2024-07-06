عاش به 3 شهور، ما هو جهاز تنظيم ضربات القلب الذي استخدمه أحمد رفعت قبل وفاته

جهاز تنظيم ضربات القلب أو البيس ميكر، استخدمه لاعب الكرة أحمد رفعت على مدار الـ 3 شهور الماضية بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في عضلة القلب في مارس الماضي حيث سقط فجأة على أرض الملعب ونقل على أثره إلى المستشفى حيث ظل بها مدة تصل إلى 28 يوما ثم خرج منها بعد الشفاء.

سبب وفاة أحمد رفعت

واستخدم أحمد رفعت جهاز تنظيم ضربات القلب نتيجة الإصابة باختلال في كهرباء القلب ويتم تركيب الجهاز بعملية جراحية.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو جهاز تنظيم ضربات القلب وأهم استخداماته.

وجهاز تنظيم ضربات القلب هو جهاز يمكن وضعه في الجسم، عادةً عن طريق الجراحة، لدعم النظام الكهربائي في القلب.

جهاز تنظيم ضربات القلب

ما هو جهاز تنظيم ضربات القلب؟

يمتلك القلب نظام كهربائي خاص به، وعندما يتعطل النظام الكهربائي للقلب، قد تنضغط غرف القلب بترتيب خاطئ أو تضغط بشكل ضعيف جدًا لتوفير ما يكفي من الدم لجسم الإنسان وتستخدم أجهزة تنظيم ضربات القلب نبضات كهربائية لتصحيح أعطال النظام الكهربائي.

ما هي الحالات التي يعالجها جهاز تنظيم ضربات القلب؟

تشمل الحالات التي يمكن علاجها بجهاز تنظيم ضربات القلب:

١- خلل في عملية النبض الطبيعية للقلب

٢- اضطرابات في النظام الكهربائي

٣- السكتة القلبية.

وتشمل الأعراض التي تظهر على الإنسان الذي يحتاج إلى تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب

الذبحة الصدرية

عدم انتظام دقات القلب

بطء القلب

خفقان القلب

جهاز تنظيم ضربات القلب

وتوفي صباح اليوم أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، بشكل مفاجئ بعد تعرضه لتوقف عضلة القلب وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بها.

وفاة أحمد رفعت

وسيطرت حالة من الحزن بالوسط الرياضي بعد خبر وفاة لاعب الكرة أحمد رفعت حيث تماثل للشفاء بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في مارس الماضي.

أسباب توقف عضلة القلب

وتوقف عضلة القلب المفاجئ أو السكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ لوظيفة القلب لدى الإنسان وقد يكون قد تم تشخيص إصابته بمرض القلب وأحيانا لا يعرف المريض أنه مصاب بأمراض القلب.

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب أن السكتة القلبية تسبب الوفاة في الحال إذا لم يتم اتخاذ الإسعافات الاولية وسرعة العلاج فورا دون تأخير.

وهناك اختلاف بين السكتة القلبية والأزمة القلبية ويمكن أن تسبب الأزمة القلبية السكتة القلبية، وتوقف عضلة القلب .

وتحدث النوبات القلبية بسبب انسداد يمنع تدفق الدم إلى القلب وهي مؤشر على موت أنسجة عضلة القلب بسبب فقدان إمدادات الدم.

كيف تحدث السكتة القلبية

وأكدت الجمعية الأمريكية للقلب انه تحدث السكتة القلبية عندما يتعطل النظام الكهربائي للقلب ويتوقف القلب عن النبض بشكل صحيح.

وفي السكتة القلبية، يمكن أن تسبب الموت بسرعة إلا إذا تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز إزالة الرجفان بصدم القلب واستعادة إيقاع القلب الطبيعي في غضون بضع دقائق.

وقد يكون سبب السكتة القلبية عدم انتظام ضربات القلب يسمى عدم انتظام ضربات القلب.

أحمد رفعت

وأعلنت صفحة فيوتشر بـ "فيس بوك"، وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت، إثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية.

وقالت صفحة فيوتشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ ببالغ الصبر والحزن وبمزيد من الإيمان بقضاء الله وقدره، يعلن نادي مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق الأول ومنتخب مصر إثر تدهور حاد في حالته الصحية، تم نقله على أثره إلي المستشفى ليتوفاه الله، بعد رحلة شاقة من الصراع بعد الأزمة الصحية التى حدثت له يوم 11 مارس 2024.