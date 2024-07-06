حقيقة تأخر توزيع أسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا على طلاب الثانوية بالشرقية

امتحانات الثانوية العامة 2024، أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم الخاصة بمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة بالشرقية عدم تلقي شكاوى خاصة بامتحانى الكيمياء والجغرافيا اليوم، ونفت ما تردد حول تأخر توزيع أوراق الأسئلة في بعض اللجان وأكدت أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي كما لم يتم رصد أى حالات مرضية حتى الآن.

وفتحت 149 لجنة على مستوى محافظة الشرقية أبوابها اليوم السبت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا في 3 ساعات.

ومن المقرر بدء الامتحان في الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 (العلوم والرياضة والأدبي).

توافد طلاب الشهادة الثانوية على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية،فيتو



توافد طلاب الشهادة الثانوية على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية



وتوافد طلاب الشهادة الثانوية، منذ قليل، على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية، لأداء امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وسط حالة من التوتر والقلق على وجوههم، ومراجعة المواد في الدقائق الأخيرة قبل بدء الامتحان.

وحرص أولياء الأمور فى التواجد أمام مقرات اللجان بمختلف مراكز المحافظة وافتراش الأرصفة والشوارع المحيطة باللجان وسط ترديد الدعوات وقراءة القرآن.

52 ألفا و130 طالبا بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الكيمياء والجغرافيا داخل 149 لجنة بالشرقية



ويؤدى 52 ألفًا و130 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية "نظامي، خدمات، منازل" موزعين على 149 لجنة على مستوى المحافظة اليوم السبت، سابع أيام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام بمادتى الكيمياء والجغرافيا بعد استئنافها بعد إجازة عيد الأضحى.

توافد طلاب الشهادة الثانوية على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية،فيتو1



انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024



امتحانات الشهادة الثانوية2024، انطلقت يوم 10 يونيو الماضي، امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع للعام الحالي 2023 /2024، حيث أدى نحو 52130 طالبًا وطالبة امتحان مواد التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء بنطاق محافظة الشرقية.

امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024



يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 والتي انطلقت يوم 10 يونيو الماضي وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بلغ 52130 طالبًا وطالبة منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

توافد طلاب الشهادة الثانوية على لجان الامتحانات بمحافظة الشرقية،فيتو2



جدول امتحانات الثانوية العامة 2024



وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للطلاب:

الإثنين 10 يونيو 2024: التربية الدينية + التربية الوطنية

الأربعاء 12 يونيو 2024: الاقتصاد + الإحصاء

إجازة عيد الأضحى المبارك من يوم السبت 15 يونيو 2024 إلى يوم الخميس 20 يونيو 2024

السبت 22 يونيو 2024: اللغة العربية

الثلاثاء 25 يونيو 2024: اللغة الأجنبية الثانية

السبت 29 يونيو 2024: الفيزياء + التاريخ

الثلاثاء 2 يوليو 2024: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 6 يوليو 2024: الكيمياء + الجغرافيا

الأربعاء 10 يوليو 2024: الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية + علم النفس

السبت 13 يوليو 2024: التفاضل والتكامل

الأربعاء 17 يوليو 2024: الأحياء + الاستاتيكا + الفلسفة

السبت 20 يوليو 2024: الديناميكا

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان الإحصائيات بأعداد المشاركين في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024.

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