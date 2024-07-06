السبت 06 يوليو 2024
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ضبط مسجل خطر بحوزته 2 كليو وربع حشيش وشابو وسلاح ناري بالأقصر

قوات الأمن، فيتو
قوات الأمن، فيتو

تمكنت مباحث الأقصر من إلقاء القبض على مسجل خطر حول نشاطه الإجرامي من متخصص في السرقات إلى تاجر في المواد المخدرة بدائرة إسنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية في الأقصر، بضبط العنصر الإجرامي«خ.ا.ا.م» 25 عاما بدون عمل ومقيم الكيمان دائرة مركز اسنا 
والمسجل شقى خطر تحت  سرقات عامه والسابق اتهامه في عدد 27 قضية  ما بين سرقة بالإكراه، مخدرات، سرقه متنوعه.

وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط مباحث إسنا من ضبط المسجل الخطر وبحوزته سلاح ناري عبارة عن  بندقية خرطوش  اجنبية الصنع، و2 طلقه خرطوش، كمية من الحشيش  وزنت 2 كيلو جرام،  كمية من  الشابو  ربع كيلو 250 جرام، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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