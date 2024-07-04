ضبط عنصر إجرامي بحوزته كمية من المخدرات في الأقصر

تمكنت مباحث الأقصر من إلقاء القبض على عنصر إجرامي شقي بدائرة القرنة، وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها.

ضبط تاجر مخدرات

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بضبط العنصر الإجرامي «م.م.أ» 24 عاما، بدون عمل ومقيم المريس بدائرة مركز القرنة، والسابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات.

المواد المخدرة

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القرنة من ضبط العنصر الإجرامي وبحوزته، فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات النوع، كمية من البانجو وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من الشابو وزنت ربع كيلو، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهة العنصر الإجرامي بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بهدف الاتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس لمواصلة نشاطه الإجرامي، الهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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