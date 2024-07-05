السبت 06 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا السبت، حيث من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف بدرجات الحرارة من 2: 3 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا السبت 06- 07 -2024 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا السبت 06- 07- 2024 بمحافظة البحيرة

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة جنوب الصعيد وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 37

العاصمة الإدارية: الصغرى 24 والعظمى 35

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 37

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 25 والعظمى  35

بنها المحسوسة: 37

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 30

الاسكندرية: المحسوسة: 33

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 30

العلمين الجديدة: المحسوسة: 33

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 29

مطروح: المحسوسة: 32

سيوة: الصغرى 21   والعظمى 34

سيوة: المحسوسة: 36

كاترين الصغرى 15 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 31

بورسعيد: المحسوسة: 34

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 35

الزقازيق: المحسوسة: 37

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  36

الإسماعيلية: المحسوسة:  38

السويس: الصغرى 23 والعظمى 35

السويس: المحسوسة: 37

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39

شرم الشيخ: المحسوسة: 41

الغردقة الصغرى 28 والعظمى 40

الغردقة: المحسوسة: 42

الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37

الفيوم: المحسوسة: 38

بنى سويف الصغرى 22 والعظمى 37

بنى سويف: المحسوسة: 38

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 37

المنيا: المحسوسة: 38

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 38

أسيوط: المحسوسة: 39

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 41

سوهاج: المحسوسة: 42

الأقصر الصغرى 28  والعظمى 44

الأقصر: المحسوسة: 45

أسوان: الصغرى 27 والعظمى 44

أسوان: المحسوسة: 45
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس غدا السبت الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة غدا السبت

مواد متعلقة

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 06- 07- 2024

غير متوقعة، درجات الحرارة اليوم الجمعة 05-7- 2024 فى مصر

انكسار الموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 5 - 7 -2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 5-7-2024 فى مصر

تحذير من الملاحة البحرية على هذه الشواطئ الأسبوع المقبل

الأكثر قراءة

وائل جسار يرد عبر "فيتو" على تصريحات أسماء جلال، "اتصورت معاه وقلت له إحنا هنتجوز"

أول تعليق من وزير التربية والتعليم على التشكيك في شهادته العلمية

اشتباك بين جماهير ألمانيا وإنجلترا بعد خروج المانشافت من يورو 2024

بعد إعلان خطبتها، الموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب (فيديو)

درجات الحرارة غدا السبت 06- 07- 2024 في مصر

وزير التعليم الجديد يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور

أخبار الفن اليوم: وائل جسار يرد على تصريحات أسماء جلال.. والموزع أحمد إبراهيم يرد على ارتباطه بشيرين عبد الوهاب

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

منوعات

المزيد

عاصر 6 رؤساء حكومات، حكاية "القط لاري" حارس مكتب رئيس الحكومة البريطانية

أبو منجل الأصلع، حكاية طيور صارعت داعش في البادية السورية

وكالة ناسا تكشف حقيقة سقوط جسم فضائي على منتجع بأمريكا

مشروب غامض يقتل 5 صيادين في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 5-7-2024 بالأسواق

اليورو وصل لكام بالبنك المركزي مساء اليوم الجمعة

المزيد
ads

انفوجراف

يهودية ولديها عائلة تعيش في إسرائيل.. فيكتوريا ستارمر سيدة بريطانيا الأولى (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 6 - 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الفضة في المنام وعلاقته بالخير الكثير

دعاء رأس السنة الهجرية الجديدة

المزيد
الجريدة الرسمية