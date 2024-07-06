وفاة شاب صعقًا بالكهرباء أثناء العمل في مزرعة دواجن بالغربية
في حادث مأساوي، توفي شاب في العشرينات من عمره إثر صعق كهربائي أثناء عمله في مزرعة دواجن بقرية القضابة التابعة لمركز بسيون في محافظة الغربية.
تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية بلاغا من المستشفي العام بوصول جثة لشاب يدعي "شادى.ر.ال"١٧ عاما جثة هامدة.
وبانتقال قوات الشرطة والتحرر تبين أن الشاب كان يقوم بأعمال صيانة داخل إحدى الأقسام بالمزرعة عندما تعرض لصعق كهربائي مميت.
وتم استدعاء فرق الإسعاف فورًا إلى الموقع إلا أن الطاقم الطبي لم يتمكن من إنقاذ حياته بعد وصوله.
الجهات المختصة في الشرطة فتحت تحقيقًا في الحادث لتحديد أسباب الوفاة وللتأكد من مدى الامتثال للإجراءات الأمنية في موقع العمل ومن المنتظر أن تُصدر النتائج النهائية للتحقيق في الأيام القليلة المقبلة.
وعبر زملاء الشاب وأهله عن صدمتهم العميقة لهذا الحادث المأساوي، حيث وصفوه بأنه كان شابًا مجتهدًا وملتزمًا بعمله.
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