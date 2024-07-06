الحكومة الجديدة تؤجل الإجازة البرلمانية للنواب.. تشكيل الوزارة يتسبب في تأخير فض دور الانعقاد الرابع.. وانعقاد جلسة منح الثقة الإثنين المقبل

اشترطت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ألا يتم فض دور الانعقاد قبل الموافقة على الموازنة العامة للدولة، وعلى الرغم من الموافقة على الموازنة مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أن البرلمان لا زال مستمرا في عمله، ولم تبدأ الإجازة البرلمانية حتى الآن.

وتسبب تشكيل الحكومة الجديدة في تأخر فض دور الانعقاد الرابع لـ مجلس النواب على الرغم من أن مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الرابع الأسبوع الماضي.

أسباب تأخر رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

ومن المقرر بعد تشكيل الحكومة الجديدة، أن يتم عرض البرنامج على المجلس يوم الإثنين المقبل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الثقة، وهو الأمر الذي قد يستمر لنهاية يوليو الجاري أو بداية أغسطس المقبل، قبل بدء الإجازة البرلمانية.

تشكيل الحكومة الجديدة

وحددت نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، ومن بينها المدة الزمنية لعرض برنامج الحكومة على المجلس وتحديد مدة زمنية لمناقشة البرنامج.

تقديم برنامج الحكومة

وحددت أيضا المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يوما أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بـ تشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة.

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصد قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه.

وشددت على أن في جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.

رئيس مجلس الوزراء

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

نص الدستور

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.