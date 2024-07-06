السبت 06 يوليو 2024
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سياسة

رغم تنفيذها في الشيوخ، أسباب تأخر فض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

بعدما أعلن مجلس الشيوخ رفع دور الانعقاد الرابع له، الأسبوع الماضي، تساءل بعض المتابعين علي مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

 

 أسباب تأخر رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

وبدورها ترصد فيتو، أسباب تأخر رفع دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، حيث تسببت إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة، في إرجاء رفع دور الانعقاد الرابع لـمجلس النواب، الذي كان من المقرر إنهائه خلال الأيام الحالية.

 

 إلا أنه مع انتظار المجلس برنامج الحكومة الجديدة فسوف ينتظر حتى ينتهي من إجراءات التشكيل، والتى من المتوقع أن تستغرق وقتا قد يمتد إلى نهاية الشهر الحالي أو بداية شهر أغسطس المقبل.

تشكيل الحكومة الجديدة 

وحددت نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات وضوابط تشكيل الحكومة الجديدة، ومن بينها المدة الزمنية لعرض برنامج الحكومة على المجلس وتحديد مدة زمنية  لمناقشة البرنامج. 

 

تقديم برنامج الحكومة

وحددت المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، مدة 20 يوما أمام رئيس مجلس الوزراء المكلف بـ تشكيل الحكومة لتقديم برنامج الحكومة إلى مجلس النواب تبدأ تلك المدة من تاريخ تشكيل الحكومة. 

كما حددت المادة، مدة 10 أيام، كفترة لعمل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة بيان الحكومة.

وألزمت نصوص اللائحة بأن يصد قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه. 

وشددت على أن فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتنص مادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على، تشكيل لجنة برلمانية لدراسة برنامج الحكومة ويقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

 

رئيس مجلس الوزراء 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

 

حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب 

وإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور، ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

نص الدستور 

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.  

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

 

لجنة لدراسة برنامج الحكومة

ووفقا لنص المادة 126، فإن مجلس النواب سوف يشكل لجنة لدراسة برنامج الحكومة تستغرق مدة 10 أيام، علي الأكثر، ما يعنى أن انتهائها وفقا لتلك الخريطة المتوقعة مع نهاية شهر يوليو أو بداية شهر أغسطس.

ثم يكون أمام المجلس فترة زمنية أخرى وهى 10 أيام تبدأ من يوم عرض تقرير اللجنة عليه، ليقرر موقفه في شأن حصول الحكومة على الثقة، الأمر الذي يعني الاقتراب من منتصف أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات التشكيل الحكومي. 

 

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