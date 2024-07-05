الداخلية تنظم قوافل لتوزيع الهدايا على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة (صور)

نظمت وزارة الداخلية، قوافل إنسانية لتوزيع الهدايا العينية على المواطنين بالمناطق الحضارية الجديدة واستمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد".

وتم توجيه عدد من القوافل إلى أهالى المنطقة الحضرية الجديدة بمناطق "مدينة المحروسة - مدينة الأسمرات - مدينة معًا - مدينة أهالينا - مدينة الخيالة" لتوزيع عبوات مواد غذائية متنوعة.

كما تم توزيع (كوبونات) على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة تتضمن قيمة مالية محددة تتيح لهم شراء احتياجاتهم من السلع المختلفة من خلال منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية كأحد أشكال الدعم المقدم لأهالى هذه المناطق.

ولاقت المبادرة قبولًا وإستحسانًا من قبل المواطنين الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً البعد الإنسانى والاجتماعى.

جاء ذلك وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى ومد جسور التواصل مع كافة المواطنين من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.